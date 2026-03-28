Уральских фермеров отдали под суд за многомиллионное хищение

В Красноуфимске прокуратура направила в районный суд уголовное дело о хищении более 21 млн рублей, выделенных в рамках государственной региональной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».
Красноуфимская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства и её бывшего супруга. Им вменяют мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемые, занимаясь животноводством на территории района, похитили свыше 21 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги были перечислены им в качестве компенсации якобы понесённых затрат на оплату работ по строительству нового коровника.
Как полагает следствие, в действительности новый объект не строился. Вместо этого обвиняемые ремонтировали старый коровник силами работников собственного фермерского хозяйства, не неся дополнительных расходов на оплату их труда. По результатам строительно-технической экспертизы установлено, что этот объект непригоден для безопасной эксплуатации.
Вину в совершении преступления обвиняемые не признали.