В зону риска подтоплений попадают 11 территорий Пермского края

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подготовили памятку для жителей зон возможного подтопления, посоветовав уже сейчас позаботиться о сохранении ценных вещей и документов. А кроме того, внимательно следить за сообщениями оперативных служб.
«По прогнозам, под возможное затопление попадают 11 муниципалитетов: Кудымкарский, Карагайский, Кунгурский, Краснокамский, Нытвенский, Чусовской, Пермский, Александровский, Гайнский, Чердынский, Губахинский округа, — пояснили в ведомстве. — Рекомендуем жителям уже сейчас подготовить участки к возможному подтоплению, собрать в одном месте личные документы, ценные вещи и следить за официальными источниками».
В частности, предлагается убрать с придомовых участков весь мусор, прокопать канавки для отвода паводковых вод, достать из погребов заготовки и запасы продуктов, а также позаботиться о безопасности электроприборов.