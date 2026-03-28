Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зону риска подтоплений попадают 11 территорий Пермского края

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подготовили памятку для жителей зон возможного подтопления, посоветовав уже сейчас позаботиться о сохранении ценных вещей и документов. А кроме того, внимательно следить за сообщениями оперативных служб.

«По прогнозам, под возможное затопление попадают 11 муниципалитетов: Кудымкарский, Карагайский, Кунгурский, Краснокамский, Нытвенский, Чусовской, Пермский, Александровский, Гайнский, Чердынский, Губахинский округа, — пояснили в ведомстве. — Рекомендуем жителям уже сейчас подготовить участки к возможному подтоплению, собрать в одном месте личные документы, ценные вещи и следить за официальными источниками».

В частности, предлагается убрать с придомовых участков весь мусор, прокопать канавки для отвода паводковых вод, достать из погребов заготовки и запасы продуктов, а также позаботиться о безопасности электроприборов.