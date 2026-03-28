Суд арестовал заммэра Сочи Горобца на два месяца

В пятницу РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы администрации Сочи Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде.