Суд арестовал заммэра Сочи Горобца на два месяца

«Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Горобца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ… Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счел необходимым ходатайство удовлетворить. Горобец заключен под стражу. Срок меры — два месяца, до 26 мая 2026 года», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Горобец предложил обеспечить предоставление юрлицу без проведения торгов в аренду с возможностью последующего приобретения земельного участка кадастровой стоимостью более 400 миллионов рублей в районе санатория «Волна» для реализации инвестиционного проекта — в обмен на фиктивное трудоустройство его дочери в коммерческую организацию.
В пятницу РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы администрации Сочи Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде.
В субботу Рябцев был отправлен под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве, он был задержан при передаче взятки в 3,5 миллиона рублей, сообщали в пресс-службе судов региона.