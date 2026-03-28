В Башкирии осудили мужчину, ударившего полицейского

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе МВД, в вечернее время сотрудник патрульно‑постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, возле одного из домов в 35‑м микрорайоне увидел мужчину, который вёл себя неадекватно, громко выражался нецензурно и распивал спиртные напитки.
Полицейский подошёл к мужчине, представился и удостоверился, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Постовой сообщил ему, что он совершает административное правонарушение.
Мужчина не воспринял всерьёз замечания сотрудника, после чего правонарушитель был поставлен в известность, что в отношении него составят административный протокол. Мужчина отреагировал агрессивно и нанёс удар по лицу сотрудника рукой.
Злоумышленника доставили в городской отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по статье 20.20 КоАП РФ.
По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Суд частично удовлетворил требования полицейского о компенсации морального вреда.