В Башкирии осудили мужчину, ударившего полицейского

Октябрьский городской суд обязал мужчину выплатить моральную компенсацию сотруднику полиции.

Источник: Башинформ

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе МВД, в вечернее время сотрудник патрульно‑постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, возле одного из домов в 35‑м микрорайоне увидел мужчину, который вёл себя неадекватно, громко выражался нецензурно и распивал спиртные напитки.

Полицейский подошёл к мужчине, представился и удостоверился, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Постовой сообщил ему, что он совершает административное правонарушение.

Мужчина не воспринял всерьёз замечания сотрудника, после чего правонарушитель был поставлен в известность, что в отношении него составят административный протокол. Мужчина отреагировал агрессивно и нанёс удар по лицу сотрудника рукой.

Злоумышленника доставили в городской отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по статье 20.20 КоАП РФ.

По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Суд частично удовлетворил требования полицейского о компенсации морального вреда.