Семьи участников СВО из Севастополя пожаловались на жилье — заведено дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. На чиновника Минобороны в Крыму завели уголовное дело из-за условий в домах участников СВО. С жалобами в Главное военное следственное управление СК России ранее обратились бойцы и их родственники из Севастополя. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России был проведен личный прием граждан, в том числе членов семей военнослужащих — участников СВО, которые проживают в многоквартирных домах в поселке Кача в Севастополе.

Отмечается, что эти здания относятся к специализированному жилищному фонду Министерства обороны РФ и, по словам обратившихся в ведомство граждан, находятся в ненадлежащем техническом состоянии.

В частности, люди жаловались на кровлю и водопроводную систему, а также систематическое отключение электричества с риском возникновения пожара.

«В связи с выявленными нарушениями в отношении должностных лиц филиала “Крымский” ФГАУ “Росжилкомплекс” Министерства обороны Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что личном приеме присутствовали сотрудники следственного управления, контрольно-следственного управления и отдела по работе с обращениями и приему граждан организационно-статистического управления ГВСУ СК России. А также в режиме видео-конференц-связи — офицеры военного следственного управления СК России по Черноморскому флоту.

«По итогам личного приема заместитель председателя СК России — руководитель ГВСУ Константин Корпусов поручил подчиненным в ходе расследования уголовного дела дать правовую оценку действиям всех должностных лиц организаций жилищно-коммунального хозяйства», — добавили в информационном центре СК РФ.

Кроме того, Корпусов указал на оперативное принятие мер для восстановления нарушенных прав заявителей, заключили в ведомстве.

Ранее губернатору Севастополя Михаилу Развожаева во время прямого эфира на правительственном канале пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета беспилотников доме.

