Железнодорожника осудили за убийство коллеги в поезде в Актобе

Актобе. 28 марта. КазТАГ — В Казахстане железнодорожник осужден на девять лет лишения свободы за убийство коллеги в пассажирском поезде, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры.

«Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как установлено, преступление произошло осенью в поезде № 24 сообщением «Актобе — Алматы».

Отмечается, что двое мужчин, направлявшихся в командировку, поссорились в вагоне-ресторане. Третий коллега попытался их разнять и развести по разным вагонам.

Сообщается, что в тамбуре одного из вагонов конфликт продолжился. В какой-то момент один из мужчин нанес оппоненту три ножевых ранения.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данным следствия, подозреваемый был задержан, а нож со следами крови позднее обнаружен и изъят.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся.

Кроме того, с него взыскано Т10 млн в счет компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.