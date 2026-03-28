Железнодорожника осудили за убийство коллеги в поезде в Актобе

«Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Как установлено, преступление произошло осенью в поезде № 24 сообщением «Актобе — Алматы».
Отмечается, что двое мужчин, направлявшихся в командировку, поссорились в вагоне-ресторане. Третий коллега попытался их разнять и развести по разным вагонам.
Сообщается, что в тамбуре одного из вагонов конфликт продолжился. В какой-то момент один из мужчин нанес оппоненту три ножевых ранения.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
По данным следствия, подозреваемый был задержан, а нож со следами крови позднее обнаружен и изъят.
В суде подсудимый признал вину и раскаялся.
Кроме того, с него взыскано Т10 млн в счет компенсации морального вреда.
Приговор вступил в законную силу.