Тысячи пачек нелегальных сигарет на 18 млн рублей изъяли у новосибирца

В Кировском районе Новосибирска полицейские совместно с таможней и Росалкогольтабакконтролем провели рейд по пресечению незаконного оборота табачной продукции. Местный житель 52 лет арендовал склады на улице Сибиряков-Гвардейцев и Северном проезде, где хранил и продавал сигареты без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Подозреваемого задержали при силовой поддержке росгвардейцев. В ходе обысков оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли более 140 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость нелегальной продукции превысила 18 миллионов рублей.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.