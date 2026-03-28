Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи пачек нелегальных сигарет на 18 млн рублей изъяли у новосибирца

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Новосибирска полицейские совместно с таможней и Росалкогольтабакконтролем провели рейд по пресечению незаконного оборота табачной продукции. Местный житель 52 лет арендовал склады на улице Сибиряков-Гвардейцев и Северном проезде, где хранил и продавал сигареты без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемого задержали при силовой поддержке росгвардейцев. В ходе обысков оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили и изъяли более 140 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость нелегальной продукции превысила 18 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.