Тысячи пачек нелегальных сигарет на 18 млн рублей изъяли у новосибирца

В Кировском районе Новосибирска полицейские совместно с таможней и Росалкогольтабакконтролем провели рейд по пресечению незаконного оборота табачной продукции. Местный житель 52 лет арендовал склады на улице Сибиряков-Гвардейцев и Северном проезде, где хранил и продавал сигареты без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.