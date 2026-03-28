Компания молодых людей попала в ДТП под Челябинском: один погиб, трое в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции Снежинска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Все произошло на шестом километре дороги Снежинск — Иткуль.
Известно, что 21-летняя девушка за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате 21-летний парень от полученных травм скончался на месте. Водитель и два ее пассажира — парень 2003 года рождения и девушка 2006 года рождения — получили телесные повреждения, эвакуированы в больницу.