Замглавы Сочи заключили под стражу по делу о фиктивном трудоустройстве дочери

По данным следствия, в августе 2025 года Евгений Горобец договорился с местным бизнесменом о передаче земельного участка в районе санатория «Волна» в аренду для последующего выкупа без проведения торгов. Кадастровая стоимость участка превышает 400 млн руб.
Согласно позиции следствия, личная заинтересованность чиновника заключалась в возможном трудоустройстве его дочери в коммерческую организацию с формальным исполнением обязанностей и регулярным получением зарплаты.
28 марта Центральный райсуд Сочи на два месяца отправил под домашний арест директора правового департамента горадминистрации Романа Рябцева. Чиновник проходит по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).