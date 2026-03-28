На Ахтубе под Волгоградом спасли тонущих сапбордистов

Сегодня, 28 марта, спасатели вытащили из Ахтубы потерпевших крушение на сап-бордах молодых людей. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», сотрудники ведомства возвращались после сопровождения Крестного хода, когда увидели, как в акватории Ахтубы перевернулись сап-борды. Молодые люди оказались в воде и не могли самостоятельно добраться до берега.