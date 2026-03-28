В Самаре на Московском шоссе сбили 25-летнего парня на электросамокате

За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Одно из ДТП произошло в Промышленном районе Самары. В 18:39 на Московском шоссе, 252, 54-летняя женщина за рулем Opel Astra поворачивала на разрешающий сигнал светофора и сбила 25-летнего парня на электросамокате. Молодой человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу также на зеленый свет.
Водителю СИМ (средства индивидуальной мобильности) назначили амбулаторное лечение.
Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 533 нарушения ПДД. Среди них — 13 случаев управления транспортом с признаками опьянения и 9 нарушений правил перевозки детей.
Полиция выясняет обстоятельства всех произошедших ДТП.