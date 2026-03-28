Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в реке Вуокса

Мужчина не вернулся с рыбалки в Приозерском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Приозерском районе Ленинградской области завершились поиски мужчины, пропавшего во время рыбалки. Он не вернулся домой 17 марта, после чего спасатели начали обследовать акваторию реки Вуокса в районе поселка Понтонное.

Тело мужчины обнаружили только 28 марта. Его подняли на берег и передали сотрудникам полиции.

— Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции, — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Поисковые работы продолжались несколько дней. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются сотрудниками полиции.