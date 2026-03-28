Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в реке Вуокса

В Приозерском районе Ленинградской области завершились поиски мужчины, пропавшего во время рыбалки. Он не вернулся домой 17 марта, после чего спасатели начали обследовать акваторию реки Вуокса в районе поселка Понтонное.
Тело мужчины обнаружили только 28 марта. Его подняли на берег и передали сотрудникам полиции.
Поисковые работы продолжались несколько дней. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются сотрудниками полиции.