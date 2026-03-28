Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье упавший с кровли снег покалечил пенсионерку: возбуждено дело

КУНГУР, 28 марта, ФедералПресс. В Кунгуре (Пермский край) управляющая компания стала фигурантом уголовного дела после того, как с кровли многоквартирного дома на пожилую женщину обрушились снег и наледь. Инцидент произошел днем 27 марта на улице Ленина.

«Потерпевшей причинены множественные травмы, она госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

Жертвой халатности коммунальщиков стала жительница 1941 года рождения. Следствие установило: управляющая компания не обеспечила своевременную очистку кровли, что и привело к трагедии.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документацию в управляющей компании. Начальник участка уже допрошен в качестве подозреваемого.

Ранее сообщалось о том, что в этом году УК начали активнее проверять и штрафовать за некачественную уборку снега и наледи. Суды выносят постановления на миллионные штрафы.

Фото: ФедералПресс / Максим Артамонов.