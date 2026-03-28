В Прикамье упавший с кровли снег покалечил пенсионерку: возбуждено дело

«Потерпевшей причинены множественные травмы, она госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.
Жертвой халатности коммунальщиков стала жительница 1941 года рождения. Следствие установило: управляющая компания не обеспечила своевременную очистку кровли, что и привело к трагедии.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документацию в управляющей компании. Начальник участка уже допрошен в качестве подозреваемого.
Ранее сообщалось о том, что в этом году УК начали активнее проверять и штрафовать за некачественную уборку снега и наледи. Суды выносят постановления на миллионные штрафы.
Фото: ФедералПресс / Максим Артамонов.