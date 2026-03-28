Возбуждено дело после пожара с тремя погибшими под Тосно

Следователи назначили необходимые экспертизы.

Источник: Piter.TV

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Оно связано с пожаром, который случился в Тосненском районе.

Трагедия произошла на территории садоводства «Поляна». В пятницу, 27 марта, спасатели после ликвидации пожара в одном из домов обнаружили тела троих человек.

«На место происшествия незамедлительно осуществлен выезд руководства следственного отдела, сотрудников полиции и МЧС», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

Сотрудники ведомства назначили судебно-медицинскую и пожаротехническую экспертизу. Ранее сообщалось об одном погибшем.