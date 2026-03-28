В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Гладков уточнил, что в городе Шебекино дрон ударил по машине, вследствие чего она загорелась. Также посечены фасад и ограждение частного дома. Без электроэнергии частично остаются жители села Мешковое и хутора Стадников. Губернатор сообщил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Также в селе Вознесеновка дрон атаковал микроавтобус — транспорт повреждён. От детонации также повреждены окна, кровля и навес частного дома. А в селе Маломихайловка в результате удара дрона повреждена машина.