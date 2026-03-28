В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семейная пара и два бойца подразделения “Орлан”. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь на месте. Его супругу, которая получила касательное осколочное ранение спины, бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме повреждены кровля, остекление и навес», — написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что в Шебекинском округе в селе Вознесеновка при выполнении служебных задач пострадали два бойца «Орлана». Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Второму бойцу с баротравмой оказали медицинскую помощь, лечение продолжит амбулаторно.
Гладков уточнил, что в городе Шебекино дрон ударил по машине, вследствие чего она загорелась. Также посечены фасад и ограждение частного дома. Без электроэнергии частично остаются жители села Мешковое и хутора Стадников. Губернатор сообщил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Также в селе Вознесеновка дрон атаковал микроавтобус — транспорт повреждён. От детонации также повреждены окна, кровля и навес частного дома. А в селе Маломихайловка в результате удара дрона повреждена машина.
«В городе Грайворон при детонации FPV-дрона повреждены забор частного дома и легковой автомобиль. В Грайворонском округе в селе Доброе от ударов дронов повреждения получили четыре машины, выбиты окна и посечены фасады в социальном объекте, частном доме и надворной постройке, перебита газовая труба. В районе села Головчино от атаки FPV-дрона посечено лобовое стекло автомобиля. В селе Мощеное при детонации дрона повреждён трактор. В селе Гора-Подол в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна и повреждена стена», — добавил он.
Кроме того, в Белгородском округе в селе Бессоновка от удара дрона разбиты стёкла и повреждён кузов легкового автомобиля.
Информация о последствиях уточняется.