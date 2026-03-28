Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неопознанный летающий объект рухнул в лесу на востоке Польши

В Польше недалеко от населённого пункта Минск Мазовецкий упал неопознанный летающий объект. Как сообщает RMF FM, аппарат рухнул в лесу на востоке страны, в районе посёлка Рудник.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, объект мог перевозить некий груз. На место происшествия выехали полицейские и сапёры. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что всего через день после того, как Дональд Трамп распорядился обнародовать материалы о внеземной жизни, крупнейший в мире публичный архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен. Неизвестные злоумышленники, по данным источников, стёрли или вывели из строя хранилище, которое считалось главной сокровищницей свидетельств о неопознанных летающих объектах.

