Частный дом сгорел дотла в Ленобласти, на пепелище найдено тело мужчины

В Тосненском районе Ленинградской области дотла сгорели частный дом, сарай и припаркованный рядом автомобиль. Двое мужчин 40 и 37 лет доставлены в больницу с ожогами. После тушения на месте ЧП обнаружено тело человека. О трагедии сообщает пресс-служба МЧС по региону.