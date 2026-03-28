Педофил из Кузбасса изнасиловал девочку, заразил ее ВИЧ и попросил о снисхождении

В Кузбассе педофил, изнасиловавший девочку и заразивший ее ВИЧ, попросил суд о снисхождении. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Кемеровской области.
Рудничный районный суд Кемерова отклонил просьбу преступника, осуждённого за изнасилование девочки младше 14 лет, смягчить ему административные ограничения.
Осуждённый отбыл 14,5 лет колонии за преступление, повлёкшее тяжкий вред здоровью и заражение ВИЧ. Он просил отменить обязательную явку в полицию четыре раза в месяц и запрет находиться вне дома с 21:00 до 6:00.
Суд учёл характер преступления, личность заявителя и его поведение и не нашёл оснований для смягчения. В удовлетворении иска было отказано.
