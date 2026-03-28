В Махачкале спасатели МЧС России ликвидируют последствия сильных дождей

В результате обильных осадков в Махачкале произошло подтопление частных домов и прилегающих территорий. На улице Заречная из-за засора сточной канавы уровень воды местами поднялся до 1,5 метра, подтопив около 20 жилых домов. Спасатели расчистили затор, сейчас вода спадает. Эвакуировано 83 человека, включая троих детей, спасены четверо. На улице Перова подтоплены 6 автомобилей и 5 домовладений — продолжается эвакуация населения. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС по Республике Дагестан.