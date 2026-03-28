Актер-маньяк Гаськов признался в убийстве более 100 человек за 30 лет

Гаськов родился в Бердске в 1975 году, пытался стать актёром, но был отчислен из театрального училища и ВГИКа из-за пьянства. В 2002 году в Подмосковье он убил четырёх девушек, включая племянницу советника президента Перу. Со всеми знакомился, бил по голове, насиловал и убивал. Позже его задержали за другое убийство, но выяснилось, что преступление совершил его друг Михаил Юдин («бердский маньяк»).