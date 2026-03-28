Актер-маньяк Гаськов признался в убийстве более 100 человек за 30 лет

Серийный убийца Алексей Гаськов, задержанный в 2025 году, заявил, что на его счету могут быть десятки жертв. В интервью Эдуарду Петрову из информационной службы «Вести» он признался, что не вёл точного учёта, но оценил число убитых с 1995 года примерно в сотню.
«Я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают», — заявил Гаськов. При этом он отметил, что раскаялся и написал явки с повинной, чтобы помочь следствию.
Гаськов родился в Бердске в 1975 году, пытался стать актёром, но был отчислен из театрального училища и ВГИКа из-за пьянства. В 2002 году в Подмосковье он убил четырёх девушек, включая племянницу советника президента Перу. Со всеми знакомился, бил по голове, насиловал и убивал. Позже его задержали за другое убийство, но выяснилось, что преступление совершил его друг Михаил Юдин («бердский маньяк»).
В 2006 году Гаськов изнасиловал 11-летнюю дочь сожительницы, заразив её венерическим заболеванием, и получил 10,5 года колонии. Освободившись, работал водителем, женился, а в 2023-м надругался над 17-летней падчерицей. В 2025-м его задержали по ДНК-экспертизам по нераскрытым убийствам 2002 года. На допросах он сознался и подробно описал каждое преступление.
