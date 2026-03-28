Рейс Белград — Петербург не может вылететь из Хельсинки

«Один самолет после дозаправки продолжил путь, второй остался на земле из-за технической неисправности. Оба борта использовали Хельсинки-Вантаа как запасной аэропорт — петербургский аэропорт был закрыт», — сообщили в береговой охране.
Отмечается, что для застрявшего в Хельсинки борта также уже было получено разрешение на вылет, однако помешала техническая неисправность.
Глава финской береговой охраны при этом заявил изданию, что, по их информации, авиакомпания Air Serbia, предположительно, направила другой самолет для вывоза пассажиров. По имеющейся информации, пассажиры смогут вылететь вечером в субботу.
Это уже не первый случай на текущей неделе, когда направлявшийся в Санкт-Петербург борт был перенаправлен в Хельсинки. Так, самолет авиакомпании Nesma Airlines, осуществлявший рейс по маршруту Хургада — Санкт-Петербург, был вынужден приземлиться в Хельсинки вследствие временных ограничений на прием воздушных судов в аэропорту «Пулково».