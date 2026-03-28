Подросток умер от удара током на крыше электрички на станции МЦД-3 Останкино

Подростка ударило током на крыше электрички на станции МЦД-3 «Останкино». Об этом в субботу, 28 марта, сообщил «МК».
Оперативные службы прибыли на место, спустили юношу и передали медикам. После врачи констатировали его смерть. Личность погибшего устанавливается, передает издание.
22 марта составы на четвертой линии МЦД также задерживались из-за зацепера, которого обнаружили на крыше вагонов состава № 6850 Апрелевка — Железнодорожная.
Кроме того, в тот же день оперативные службы сообщили, что на станции Марьина роща Рижского направления МЦД-2 на крыше электропоезда нашли тело зацепера.