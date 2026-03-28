В Индии из-за схода лавин погибли семь человек, ещё пятеро ранены

В индийской союзной территории Ладакх сошли несколько лавин, в результате чего погибли семь человек, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщил лейтенант-губернатор региона Винай Кумар Саксена в соцсети X.

Последствия схода лавины.

«Новости о сходе лавин печальны. Мобилизованы спасательные службы. Все правительственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности», — написал чиновник.

Трагедия произошла на участке национального шоссе Сринагар-Лех. Под толщей снега оказались около десятка автомобилей.

Ладакх находится в высокогорной части Гималаев. На этой трассе лавины сходят ежегодно, а в самых опасных зонах — по нескольку раз за сезон, что регулярно приводит к перекрытию дорожного движения. Спасательные службы продолжают разбор завалов.

Недавно в Арагацотнской области Армении спасатели обнаружили тело 37-летнего россиянина, который попал под снежную лавину. Трагедия случилась утром 16 марта недалеко от села Египатруш. К моменту прибытия спасателей мужчина уже не подавал признаков жизни.

