Меликов назвал причиной ЧС в Дагестане рекордное количество осадков

По его словам, ни Росгидромет, ни другие профильные службы ранее не фиксировали таких показателей, что и привело к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории региона.
«Объём осадков в ряде районов превышает 50 мм. Это соответствуют всем антирекордам за многие последние годы», — заявил Меликов в видеообращении.
По словам главы региона, наиболее сложная обстановка сложилась в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, Избербаше, Дагестанских Огнях и Казбековском районе. Ранее сообщалось о подтоплении подстанций и обрушении моста. Власти продолжают мониторинг ситуации и ликвидацию последствий стихии.
Напомним, что стихия, обрушившаяся на Дагестан 28 марта, привела к масштабным подтоплениям. Оперативные службы контролируют ситуацию. В настоящее время без электричества остаются 283 населённых пункта.
