В Махачкале прохожий спас ребёнка из бурных потоков наводнения

Напомним, в Дагестане сильные дожди. В республике введён режим чрезвычайной ситуации. Дороги превратились в бурные реки, потоки воды сносят все на своём пути. Из-за подъема уровня воды в Сулейман-Стальском районе смыло временный мост между населёнными пунктами Касумкент и Шихикент. Объездной дороги нет, люди не могут добраться до города.