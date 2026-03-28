Крупный эмиратский производитель алюминия попал под удар Ирана

При атаке пострадали несколько сотрудников завода. Другие производители алюминия на Ближнем Востоке уже сократили объем производства из-за логистических проблем.

Источник: AP 2024

Завод по производству алюминия Al Taweelah в Абу-Даби, принадлежащий компании Emirates Global Aluminium (EGA), получил серьезные повреждения во время иранской атаки ракет и дронов, сообщила компания.

По ее данным, в настоящее время причиненный ущерб от атаки пока оценивают. В результате ударов несколько сотрудников EGA получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

«Безопасность людей для нас всегда на первом месте. Мы очень огорчены случившимся и сейчас оцениваем масштаб разрушений», — заявил глава компании Абдулнассер бин Кальбан.

Emirates Global Aluminium P.J.S.C. (EGA) является производителем алюминиевой продукции. Компания предлагает заготовки, жидкие металлы, переплавленный алюминий, первичный алюминий и другие сопутствующие товары. EGA обслуживает клиентов в Объединенных Арабских Эмиратах.

В 2025 году завод Al Taweelah выпустил 1,6 млн т алюминия. К началу операции США и Израиля против Ирана у компании было много металла в пути и на складах за пределами страны.

ОАЭ занимают пятое место в мире по производству алюминия, подсчитала Harbor Aluminum. Крупнейший игрок на этом рынке — Китай. По данным брокерской компании StoneX, в 2025 году на страны Персидского залива, за исключением Ирана, приходилось около 8% мирового производства алюминия.

В Бахрейне находится еще более крупный производитель алюминия Alba, он сократил производство в начале марта из-за проблем с транспортировкой металла через Ормузский пролив. Норвежская компания Norsk Hydro сократила объемы производства на плавильном заводе Qatalum в Катаре.

ОАЭ — самое обстреливаемое государство среди соседей Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и армейское руководство. В ответ на нападение Тегеран нанес массированные удары по американским базам в странах Персидского залива.

28 марта иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что руководство Ирана приняло решение «прекратить многонедельную сдержанность» в отношении ОАЭ. В этот же день КСИР Ирана объявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае. Однако официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг это заявление.

