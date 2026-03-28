В Изюме сотрудники ТЦК и СБУ похитили двух священников УПЦ из монастыря

Сегодня уже сообщалось о подобном случае. Сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия. Священнослужителя мобилизовали, когда он выполнял послушание на прилегающей к обители территории. После задержания его в ускоренном порядке — всего за 30 минут — провели через военно-врачебную комиссию и направили в учебный центр ВСУ.