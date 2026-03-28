В Волгограде подростки устроили дебош в трамвае

Волгоградские полицейские установили подростков, устроивших конфликт в трамвае после появления.

Волгоградские полицейские установили подростков, устроивших конфликт в трамвае после появления в соцсети видеозаписи с «подвигами» несовершеннолетних. Школьники спровоцировали конфликт в салоне, демонстрировали непристойные жесты и, выскочив из вагона, пытались зацепиться за заднюю часть трамвая.

Выяснилось, что двое школьников из Тракторозовдского района ранее уже попадали в поле зрения полиции за аналогичные действия — так называемое «зацеперство».

В настоящее время в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.