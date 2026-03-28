Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет ВВС США получил повреждения на базе в Саудовской Аравии, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry получил повреждения в результате удара по авиабазе в Саудовской Аравии, утверждает издание Air and Space Forces Magazine со ссылкой на источники.

Источник: U.S. Navy

«В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены… Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS», — говорится в публикации издания.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана и был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.

