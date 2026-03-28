Тысячи людей остались без света из-за сильнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане

Сильнейшее за 100 лет наводнение продолжается в Республике Дагестан — тысячи человек остались без света и воды. Об этом в субботу, 28 марта, рассказали в Telegram-канале Baza.

Сильнейшее за 100 лет наводнение продолжается в Республике Дагестан — тысячи человек остались без света и воды. Об этом в субботу, 28 марта, рассказали в Telegram-канале Baza.

Во всем регионе до 30 марта ввели режим повышенной готовности. Рекордное число осадков наблюдается в Махачкале, Дербенте, а также в населенных пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух и других.

Аналогичная обстановка в соседней республике — в Чечне. В селе Беной-Ведено смыло дорогу, и люди оказались заблокированы. В Балансу зафиксированы обрывы полотна на трассе.

В ряде других населенных пунктов наблюдаются оползни. Главный мост в селе Автуры полностью разрушен — бетонное сооружение смыло мощным потоком воды, уточнили в публикации.

В Московской области ожидается сложное весеннее половодье. Потенциально подтопленными могут оказаться 106 населенных пунктов в 28 районах, могут быть затронуты около 575 жилых зданий.

Председатель партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов, в свою очередь, выразил обеспокоенность состоянием гидротехнических сооружений в преддверии ожидаемых весенних паводков.