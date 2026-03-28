Нижегородец получил ожоги в результате пожара в доме на Строкина

Площадь, пройденная огнем, составила 25 квадратных метров.

Источник: Время

Один человек пострадал в результате пожара в квартире многоэтажного дома на улице Строкина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сегодня, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Площадь, пройденная огнем, составила 25 квадратных метров. 58-летний мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу.

Пожарным удалось спасти десять человек, в том числе троих детей, и эвакуировать еще десятерых жильцов.

В тушении были задействованы 11 единиц техники и 39 огнеборцев. Дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.