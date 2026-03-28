Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали Севастополь, сбиты два дрона

Украинские беспилотники атаковали Севастополь. В городе активно работают системы противовоздушной обороны, который отражают налёт БПЛА. Вечером 28 марта над городом сбили два дрона. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 2 воздушных цели в районе Балаклавского МО», — написал глава региона в Telegram-канале.

Этим же вечером в Вологодской сотрудники УФСБ области ввели ограничения в работе мобильной связи. Это связано с тем, что на Череповец летели два украинских беспилотника.

