Рэпера Oxxxymiron* переобъявили в розыск в России

Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров* — прим. «ВМ») переобъявили в розыск в России. Об этом в субботу, 28 марта, свидетельствуют данные базы МВД РФ.

Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров* — прим. «ВМ») переобъявили в розыск в России. Об этом в субботу, 28 марта, свидетельствуют данные базы МВД РФ.

— Федоров Мирон Янович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался, — цитирует ведомственную базу РИА Новости.

До этого мировой судья в Санкт-Петербурге приговорил к 320 часам обязательных работ рэпера Федорова* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

25 февраля прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела в отношении артиста.

*Признан Министерством юстиции иностранным агентом на территории России.