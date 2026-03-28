Семейная пара и два бойца «Орлана» ранены при налёте дронов ВСУ на Белгородчину

Он добавил, также в Шебекинском округе в селе Вознесеновка ранения получили два бойца «Орлана», выполнявшие служебные задачи. Кроме того, украинские дроны атаковали сёла Мешковое, Мощёное, Головчино, Маломихайловка, Бессоновка, Гора-Подол, хутор Стадников, город Грайворон. В указанных населённых пунктах обошлось без пострадавших, есть повреждения домов, инфраструктуры и транспорта.