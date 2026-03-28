Пролет железнодорожного моста рухнул из-за наводнения в Дагестане

В Дагестане произошло обрушение пролета железнодорожного моста, организован проезд в одну сторону.

В Дагестане из-за наводнения после сильнейших ливней рухнул пролет железнодорожного моста. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Джемикент на территории республики. В настоящее время проезд через место ЧП организован в одну сторону.

Напомним, что 28 марта в Дагестане был введен режим повышенной готовности из-за сильнейших ливней и шквалистого ветра, которые обрушились на республику. В муниципалитетах на территории Дагестана, пострадавших от наводнения, также были развернуты оперативные штабы, которые будут координировать работы по восстановлению инфраструктуры.