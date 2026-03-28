«В Харьковской области продолжают орудовать преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии», — рассказали в силовых структурах. Патрульные опасаются вступать в конфликты с дезертирами, что серьёзно осложняет оперативную обстановку.
Ранее командиры штурмовиков Вооружённых сил Украины предупреждали, что подразделения, занимающиеся розыском вооружённых дезертиров, могут вступить с ними в перестрелки. Как отмечают в силовых структурах, число случаев дезертирства с оружием увеличивается на фоне высоких потерь среди военнослужащих и сильного морального напряжения.
