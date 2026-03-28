В Харьковской области дезертиры ВСУ нападают на людей и торгуют оружием

В Харьковской области действуют преступные группировки, сформированные из дезертиров Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили представители силовых структур. По данным ведомства, эти сообщества не только нападают на мирных жителей и совершают убийства, но и торгуют амуницией и беспилотниками.