Пухов: Энергодар подвергся критически интенсивным атакам дронов ВСУ

В последние дни на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар Вооруженные силы Украины проводят дроновые атаки высокой интенсивности, сообщил мэр Максим Пухов.
«Последние дни — критически высокая интенсивность дроновых атак. Враг не разбирает цели», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пухова, 28 марта город подвергся серии ударов по жилым зонам, объектам и людям.
В результате взрыва FPV-дрона пострадали мужчина и женщина, в состоянии средней тяжести их доставили в медсанчасть неравнодушные горожане.
Кроме того, при взрыве беспилотников сгорело несколько гражданских машин.
Напомним, 18 марта Пухов сообщил, что город Энергодар в Запорожской области подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинской армии, в городе пропал свет.