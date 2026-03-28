Во Владикавказе мужчина надругался над двумя мальчиками на платных занятиях

Ранее в дагестанском Хасавюрте возбудили уголовное дело после того, как на свалке нашли тело новорождённого мальчика. Младенца с признаками насильственной смерти обнаружили в местности Аркабаш. Под подозрением — мать ребёнка. Дело возбудили по статье об убийстве новорождённого матерью. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Дагестана.