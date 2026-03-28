Сотрудница полиции и ее муж 7 лет насиловали приемного ребенка

В штате Миннесота сотруднице полиции Саманте Пелрин и её мужу Дэниелу Форанду предъявили обвинения в регулярном сексуальном и физическом насилии над ребёнком, которого они взяли под опеку. Об этом сообщает People.
По версии следствия, супруги оформили опекунство над 13-летним подростком в 2018 году. Пострадавший обратился в полицию недавно и заявил, что истязания продолжались до 2025 года. Молодой человек рассказал, что опекуны были друзьями его тёти.
Пелрин и Форанда арестовали 26 марта, но в тот же день отпустили под залог. Им запретили контактировать с жертвой и любыми несовершеннолетними на время следствия, также у них изъяли оружие и загранпаспорта.
Защита супругов настаивает на невиновности. Адвокаты утверждают, что заявитель — «проблемный молодой человек», который мстит за требование съехать из дома. По версии защиты, ранее он уже ложно обвинял человека в неподобающем поведении во время учёбы в школе.
Следующее заседание суда назначено на 8 июня.
