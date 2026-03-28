В Сочи арестовали вице-мэра Евгения Горобца

«Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счёл необходимым ходатайство удовлетворить. Срок меры — 2 месяца, до 26.05.2026», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Подробности дела пока не раскрываются.
Напомним, силовики задержали трёх чиновников администрации Сочи, включая вице-мэра города Евгения Горобца. Также задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Рябцева отправили под домашний арест.
