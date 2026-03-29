Девятилетний мальчик выпал с третьего этажа в Петербурге

Падения детей из окон участились в Петербурге в последние месяцы. Причем последние два случая закончились спасением. В конце февраля шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа на Петрозаводской улице. Ребенка сумел поймать дворник Хайрулло Ибадуллаев. Пострадавший получил травмы, но выжил. Второе ЧП случилось на проспекте Солидарности. Прохожие растянули пальто и поймали малыша.