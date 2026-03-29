Девятилетний мальчик выпал с третьего этажа в Петербурге

Ребенок получил травму ноги на проспекте Космонавтов.

Источник: Комсомольская правда

В Московском районе Санкт-Петербурга вечером 28 марта девятилетний мальчик выпал с третьего этажа жилого дома на проспекте Космонавтов. Инцидент произошел около 19:25 у дома 29 корпус 6. На место прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, ребенок получил травму ноги, его осматривают медики скорой помощи.

— На месте находятся сотрудники УМВД по Московскому району, — сообщает «Дорожный инспектор» в своем Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация уточняется. В полиции пока не прокомментировали инцидент.

Падения детей из окон участились в Петербурге в последние месяцы. Причем последние два случая закончились спасением. В конце февраля шестилетний мальчик выпал с седьмого этажа на Петрозаводской улице. Ребенка сумел поймать дворник Хайрулло Ибадуллаев. Пострадавший получил травмы, но выжил. Второе ЧП случилось на проспекте Солидарности. Прохожие растянули пальто и поймали малыша.