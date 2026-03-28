В Минске мужчина ходил по проезжей части проспекта, пытаясь остановить машины и сесть в них

В Минске мужчина ходил по проезжей части проспекта Дзержинского, пытаясь остановить машины и сесть в них. Видео и комментарий разместила милиция белорусской столицы.
Инцидент на оживленной магистрали и был снят на видео, которое попало в интернет. На нем мужчина (как говорят в милиции, предположительно пьяный) ходит по проезжей части и пытается остановить авто — легковые и грузовые. В одной из машин он даже смог открыть дверь, но водитель отъехал и не пустил странного пешехода в салон.
«Сотрудники ОДО Московского района задержали нарушителя — 39 летнего жителя столицы. Прибывшие работники скорой помощи доставили мужчину в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.
Также милиционеры добавили, что информация о создававшем аварийную ситуацию человеке поступила от очевидцев еще до появления ролика в сети. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее мы писали, что «Белджи» объяснила отказ обслуживать автомобили Geely из Китая, ввезенные по параллельному импорту.
Тем временем цены на бензин и дизельное топливо вырастут в Беларуси 28 марта и 4 апреля.
А «Минсктранс» сказал пассажирам, что делать после подорожания со старыми талонами.
Еще гомельчанин оплатил штрафы за безбилетный проезд лишь после отключения интернета.
Кроме того, министр культуры Руслан Чернецкий назвал самый кассовый белорусский фильм последних лет и высказался о введении дресс-кода для зрителей в театрах Беларуси.