Суд приговорил 26 членов хакерской группировки Flint24 на сроки от 5 до 15 лет

«Постановлен приговор по уголовному делу по обвинению 26 человек в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и сбыта, а равно сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств организованной группой). За совершенные преступления суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 15 лет со штрафами в размере от 1 150 000 рублей до 4 600 000 рублей», — сказали в пресс-службе.