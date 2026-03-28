На Ставрополье серийный вор-кофеман трижды обокрал один магазин за неделю

На Ставрополье серийный вор трижды обокрал один и тот же магазин в течение недели. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ».
Сотрудники сетевого магазина в Новопавловске обратились в полицию. Просмотрев записи с камер, стражи порядка увидели, как неизвестный похищает товары. Подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний житель соседнего региона, уже судимый за подобные преступления.
Мужчина признался: впервые украл кофе, когда возвращался из Минеральных Вод и остановился на заправке. Зайдя в соседний магазин, он воспользовался невнимательностью продавцов, взял несколько банок и спрятал под одеждой. Кража прошла удачно. Поэтому в течение следующей недели, снова проезжая мимо, он повторил свой поступок еще два раза. Все украденное продал.
По фактам трех краж возбудили уголовные дела, которые объединили в одно производство.
