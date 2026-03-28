В горах Дагестана объявили лавинную опасность на двое суток

В Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим ЧС, на территории всего региона — режим повышенной готовности. Из затопленных домов эвакуировали более 100 человек в Махачкале и Дербенте. Без электроснабжения в регионе остаются 110 тыс. абонентов.