В горах Дагестана объявили лавинную опасность на двое суток

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о возможной лавинной опасности в горах Дагестана выпустили синоптики на ближайшие двое суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Предупреждение касается Дагестана, а также Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, в горах которых 29 и 30 марта лавиноопасно», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в период до 18:00 мск 29 марта в Дагестане действует желтый погодный уровень из-за лавинной опасности. «Данный уровень является средним в шкале предупреждений и символизирует потенциально опасные метеоусловия», — заметили в Гидрометцентре РФ.
В Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим ЧС, на территории всего региона — режим повышенной готовности. Из затопленных домов эвакуировали более 100 человек в Махачкале и Дербенте. Без электроснабжения в регионе остаются 110 тыс. абонентов.
Сильные дожди и поднятия уровня рек привели к размытию мостов, дорог, обрушению пролетов железнодорожных мостов. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы.