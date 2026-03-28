Детского психолога из Северной Осетии подозревают в домогательствах к пациентам

В Северной Осетии задержали детского психолога, работавшего с детьми с инвалидностью, по подозрению в домогательствах к пациентам. Об этом сообщают в «КП — Северный Кавказ».
Специалист по нейропсихологии занимался с особенными детьми — с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра. На него вышли после того, как родители одного из пациентов обнаружили у ребенка рисунки с сексуализированными сюжетами и обратились в полицию.
По словам знакомых с ситуацией, во время сеансов мужчина настаивал на уединении, объясняя это необходимостью для эффективного лечения. За закрытыми дверями он совершал противоправные действия, а затем угрозами и запугиваниями заставлял детей молчать.
В СУ СКР по Северной Осетии подтвердили, что мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По предварительным данным, от его действий могли пострадать более 50 детей. На данный момент следователи официально подтверждают двух потерпевших мальчиков. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до 20 лет колонии.
