Shot: Несколько взрывов прогремело над Брянском

Несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40. От громких звуков сработали сигнализации у машин, а жители города видели вспышки из окон домов. По предварительным данным, система ПВО отработала по украинским беспилотникам, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В ночь на 28 марта средства ПВО ликвидировали 155 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В туже ночь серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по уничтожению украинских дронов и о ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.