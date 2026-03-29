Shot: Несколько взрывов прогремело над Брянском

Несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40. От громких звуков сработали сигнализации у машин, а жители города видели вспышки из окон домов. По предварительным данным, система ПВО отработала по украинским беспилотникам, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 28 марта средства ПВО ликвидировали 155 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В туже ночь серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по уничтожению украинских дронов и о ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше