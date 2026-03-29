МВД переобъявило в розыск рэпера Oxxxymiron

МВД России вновь объявило в розыск рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров)*, информация об этом появилась в соответствующей базе ведомства. Согласно данным карточки, розыск был переоформлен, а прежняя запись подлежит удалению.
Изначально уголовное преследование в отношении исполнителя началось в 2024 году, после чего он был впервые объявлен в розыск. Основанием стало возбужденное дело, связанное с нарушением требований, установленных для лиц, признанных иностранными агентами.
Позднее, в марте 2026 года, мировой суд в Санкт-Петербурге заочно вынес решение по этому делу, назначив Фёдорову наказание в виде обязательных работ. Суд пришёл к выводу, что он уклонялся от исполнения предусмотренных законом обязанностей, связанных с его статусом.
Ранее МВД России объявило в розыск сбежавшую на Украину пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую.
* Признан в России иностранным агентом.