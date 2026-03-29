В Хабаровске двое погибли и четверо пострадали в ночном ДТП

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

В Хабаровске в результате ДТП погибли два человека, ещё четверо, в том числе дети, получили травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 марта в 23:00. Два автомобиля — «Тойота Филдер» и «Тойота Аква» — врезались друг в друга на пересечении улиц Краснореченская и Урицкого. Точные обстоятельства ДТП и причины столкновения пока уточняются.

Оба водителя погибли на месте. Четверо пассажиров «Тойоты Аква», среди которых двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.