В Хабаровске двое погибли и четверо пострадали в ночном ДТП

В Хабаровске в результате ДТП погибли два человека, ещё четверо, в том числе дети, получили травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 28 марта в 23:00. Два автомобиля — «Тойота Филдер» и «Тойота Аква» — врезались друг в друга на пересечении улиц Краснореченская и Урицкого. Точные обстоятельства ДТП и причины столкновения пока уточняются.
Оба водителя погибли на месте. Четверо пассажиров «Тойоты Аква», среди которых двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.