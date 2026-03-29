Мужчина в Дагестане спас ребенка, которого течением унесло во время наводнения

Ранее сообщалось, что сильнейшее за 100 лет наводнение продолжается в Дагестане — тысячи человек остались без света и воды. Об этом 28 марта рассказали в Telegram-канале Baza. Во всем регионе до 30 марта ввели режим повышенной готовности. Рекордное число осадков наблюдается в Махачкале, Дербенте, а также в населенных пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух и других.