Мужчина в Дагестане спас ребенка, которого течением унесло во время наводнения

Мужчина спас ребенка, которого уносило течением по улице в столице Дагестана Махачкале. Соответствующее видео опубликовал в субботу, 28 марта, Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как ребенок шел с бабушкой по тротуару, рядом на дороге разливался бурный поток.
— Женщина попыталась перенести ребенка через него, но не смогла удержать, — сказано в публикации.
Очевидец бросился на помощь и поймал ребенка, когда его уже уносила вода.
Ранее сообщалось, что сильнейшее за 100 лет наводнение продолжается в Дагестане — тысячи человек остались без света и воды. Об этом 28 марта рассказали в Telegram-канале Baza. Во всем регионе до 30 марта ввели режим повышенной готовности. Рекордное число осадков наблюдается в Махачкале, Дербенте, а также в населенных пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух и других.
Аналогичная обстановка в соседней республике — в Чечне. В селе Беной-Ведено смыло дорогу, и люди оказались заблокированы.